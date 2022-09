Dead for a Dollar: Christoph Waltz cacciatore di taglie nel trailer e poster del western di Walter Hill

Quiver Distribution ha svelato il trailer del western di Walter Hill, Dead for a Dollar, interpretato dal due volte premio Oscar Christoph Waltz, che verrà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 Fuori Concorso.

Nel trailer troviamo Christoph Waltz nei panni di un noto cacciatore di taglie dche si imbatte nel suo nemico (Willem Dafoe), un baro professionista e fuorilegge che aveva mandato in prigione anni prima, mentre è in missione per trovare e restituire la moglie (Rachel Brosnahan) di un noto uomo d'affari rapita e tenuta in ostaggio in Messico. Sul suo cammino si porrà anche un noto gangster (Benjamin Bratt) che controlla tutto ciò che accade lungo il confine messicano.

Walter Hill: un artigiano del cinema a tutta velocità

Il cast di Dead for a Dollar include anche Brandon Scott, Warren Burke, Hamish Linklater e Guy Burnet. Berry Meyerowitz, Neil Dunn, Carolyn McMaster, Kirk D'Amico e Jeremy Wall hanno prodotto il film scritto da Walter Hill.

Il 6 settembre Walter Hill riceverà il Cartier Glory to the Filmmaker Award, dedicato a una personalità che ha dato un contributo particolarmente originale all'industria cinematografica contemporanea.