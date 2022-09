Venezia 2022: Il signore delle formiche e The Eternal Daughter in Concorso, al Lido irrompe anche Walter Hill

Il signore delle formiche di Gianni Amelio e The Eternal Daughter di Johanna Hogg debuttano in Concorso, il Fuori concorso è preda di Walter Hill e del suo western Dead for a Dollar.

A Venezia 2022 oggi tocca al penultimo film italiano in Concorso, il drammatico Il signore delle formiche di Gianni Amelio e al nuovo lavoro della regista inglese Johanna Hogg, The Eternal Daughter, il maestro Walter Hill irrompe nel Fuori Concorso con il suo western Dead for a Dollar.

Dead for a Dollar: Christoph Waltz, Brandon Scott e Rachel Brosnahan a cavallo

Il signore delle formiche, interpretato da Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, è incentrato sul processo scandalo col quale il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne.

In The Eternal Daughter, johanna Hogg torna a dirigere l'amica di sempre Tilda Swinton in una nuova storia personale. Tornate nell'antica dimora di famiglia, trasformata in un hotel ma carica di un misterioso passato, un'artista e la madre anziana affrontano segreti rimasti a lungo sepolti.

Toni completamente diversi in Dead for a Dollar, dove Christoph Waltz interpreta un noto cacciatore di taglie che si imbatte nel suo nemico (Willem Dafoe), un baro professionista e fuorilegge che aveva mandato in prigione anni prima, mentre è in missione per trovare e restituire la moglie (Rachel Brosnahan) di un noto uomo d'affari rapita e tenuta in ostaggio in Messico. Sul suo cammino si porrà anche un noto gangster (Benjamin Bratt) che controlla tutto ciò che accade lungo il confine messicano.

Il signore delle formiche: il trailer del film di Gianni Amelio in concorso a Venezia 2022

Le Giornate degli Autori ci regalano Siamo qui per provare, pellicola di stampo teatrale diretta da Greta De Lazzaris, Jacopo Quadri, concepita per l'appunto con gli attori di teatro Daria Deflorian e Antonio Tagliarini. Presentato oggi a Venezia Classici l'atteso documentario di Francesco Zippel Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America. tra gli eventi della giornata anche l'anteprima come evento speciale del corto La bambola di pezza, diretto da Nicola Conversa, che denuncia la violenza contro le donne e i pericoli del web.