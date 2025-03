Mortal Kombat 2: Johnny Cage, Shao Kahn e Kitana nelle prime immagini del sequel, svelato il plot

Diamo una prima occhiata ai personaggi che vedremo nel sequel dell'action in arrivo nelle sale, compreso il Johnny Cage di Karl Urban

Mortal Kombat è uscito nel 2021 e, nonostante sia stato diffuso in streaming su HBO Max nello stesso periodo in cui è arrivato nelle sale (a causa della pandemia), è stato considerato un successo con un incasso superiore alle aspettative di 84,4 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il sequel arriverà finalmente nelle sale alla fine di quest'anno ed Entertainment Weekly ha condiviso la prima occhiata a diversi protagonisti di Mortal Kombat 2.

Tra questi, Karl Urban nei panni di Johnny Cage, Hiroyuki Sanada nel ruolo di Scorpion, Martyn Ford nel ruolo di Shao Kahn e Adeline Rudolph nel ruolo di Kitana.

Mortal Kombat 2, un'immagine di Karl Urban nei panni di Johnny Cage

L'importanza di Johnny Cage nella trama di Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2, Hiroyuki Sanada è Scorpion in una scena

Ed Boon, co-creatore di Mortal Kombat e capo dei NetherRealm Studios, ha dichiarato a proposito del personaggio di Karl Urban: "Finalmente potrete vederlo. La sua integrazione nella storia e nell'universo di Mortal Kombat è una parte importante di ciò che questo film esplora. È un ragazzo hollywoodiano finito in questa storia magica e ultraviolenta".

Mortal Kombat 2, una scena con Adeline Rudolph nei panni di Kitana

"Karl, la sua rappresentazione di Johnny Cage è diversa da quella dei nostri giochi per certi versi", ha continuato. "Ci aggiungerà il suo tocco personale, ma credo che sarà qualcosa di originale. C'è un fattore importante di novità".

Il Johnny di Urban sarà il protagonista di Mortal Kombat 2, e il regista Simon McQuoid ha spiegato: "Volevamo un personaggio che non fosse completamente stupido, da fumetto... È un personaggio che potrebbe diventare immediatamente troppo leggero e banale se dovessimo puntare troppo su alcuni fattori. La scelta di Karl Urban per questo ruolo ha permesso al personaggio di avere una maggiore profondità".