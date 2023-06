Mortal Kombat 2: il look del Johnny Cage di Karl Urban svelato in una foto del cast

Karl Urban sembrerebbe già essersi calato nella parte di Johnny Cage, uno dei personaggi più amati dai fan di Mortal Kombat, per il sequel del film. In una foto con il resto del cast, pubblicata sui social dal produttore Todd Garner, l'attore sfoggia il classico look alla Johnny Cage. E i fan hanno apprezzato alla grande il suo casting.

A dirigere il sequel ci penserà nuovamente Simon McQuoid, mentre si occuperà della sceneggiatura. Una data di uscita non è ancora stata annunciata, ma viste le tempistiche il film non arriverà nelle sale prima del 2024. Le riprese, attualmente in corso in Australia, si prolungheranno fino a settembre.

Il film di Mortal Kombat è uscito nel 2021, ancora in piena pandemia, incassando 42 milioni di dollari negli Stati Uniti e 83 milioni in tutto il mondo.

Di cosa parla il film di Mortal Kombat

Protagonista del film è il lottatore di MMA Cole Young, abituato a combattere per soldi, completamente all'oscuro delle sue origini e del motivo per cui l'Imperatore del Mondo Esterno Shang Tsung abbia inviato il suo miglior guerriero, Sub-Zero, a dargli la caccia.

Nel film sono comparsi personaggi storici del franchise videoludico come Liu Kang, Kung Lao, Kano, Scorpion, Raiden e molti altri, oltre a portare in scena le Fatality, ovvero le uccisioni più brutali tanto apprezzate dai fan di Mortal Kombat.