Mortal Kombat 2, c'è la conferma: Karl Urban sarà Johnny Cage

Ed Boon, co-creatore del franchise di Mortal Kombat, ha confermato che Karl Urban si è ufficialmente unito al cast del sequel nei panni dell'iconico personaggio di Johnny Cage.

Mentre i dettagli sul suo personaggio sono ancora in gran parte sconosciuti, l'immagine condivisa, che include un riferimento sia a Shining che a una delle Fatality di Johnny Cage in Mortal Kombat X, potrebbe aver svelato il costume del personaggio. Urban sfoggia un paio di grandi occhiali da sole, un accessorio che è diventato sinonimo di Johnny Cage e del suo atteggiamento presuntuoso.

Non si sa ancora in che modo l'attore-eroe si inserirà nella trama di Mortal Kombat 2, ma Urban avrà molti cattivi da combattere durante la sua partecipazione al sequel. Il film, che è entrato recentemente in produzione, includerà personaggi del calibro di Baraka, Shao Kahn e Quan Chi, che lavoreranno tutti insieme nel tentativo di conquistare e schiavizzare il Mondo Esterno.

Mortal Kombat 2: il produttore conferma location e data di inizio delle riprese

Arrivato nelle sale nel 2021, Mortal Kombat ha incassato circa 42 milioni di dollari negli Stati Uniti e 83 milioni in tutto il mondo. Protagonista del film è il lottatore di MMA Cole Young, abituato a combattere per soldi, completamente all'oscuro delle sue origini e del motivo per cui l'Imperatore del Mondo Esterno Shang Tsung abbia inviato il suo miglior guerriero, Sub-Zero, a dargli la caccia.