Morgane - Detective geniale 4, anticipazioni della seconda puntata: padri misteriosi e omicidi assurdi

Due nuovi casi, nuovi guai e un mistero che si fa sempre più personale per la detective dai capelli rossi: ecco le anticipazioni della puntata di questa sera di Morgane - Detective geniale 4.

Torna stasera su Rai 1 alle 21.30 Morgane - Detective geniale 4 e con lei tornano l'ironia tagliente, i casi impossibili e le sue brillanti intuizioni. Audrey Fleurot veste ancora i panni dell'amatissima Morgane Alvaro, la consulente della polizia più imprevedibile (e geniale) di Lille. Dopo il debutto della scorsa settimana, in questa seconda puntata della nuova stagione assisteremo a indagini serrate e soprattutto a colpi di scena che incrociano, come sempre, la sua caotica vita privata.

Chi è il padre? E chi ha ucciso chi?

Una scena di Morgane - Detective geniale

Morgane non ha un attimo di tregua: tra figli, gravidanza e relazioni mai davvero chiuse, ora si aggiunge anche il dilemma della paternità. Karadec, Timothée o David? I sospetti si moltiplicano, ma lei non ha tempo per pensarci troppo.

Nel primo episodio della serata, Penicillium brevicaule, si ritrova alle prese con un caso più misterioso del solito: un famoso scrittore di gialli di 85 anni, Antoine Broussin, viene trovato morto in una stanza nascosta. E come se non bastasse, tra i sospettati c'è Marie, una vecchia conoscenza di Morgane dai tempi del carcere.

Un hacker, un coltello e un ritorno che complica tutto

Nel secondo episodio, Cavallo di Troia, le cose si fanno ancora più strane. La vittima è Tristan Delvallée, solo in apparenza un tecnico dei distributori automatici. In realtà si tratta di un hacker esperto con molte ombre alle spalle. E chi torna per dare una mano a Morgane sul caso? Proprio lui, Karadec. Nonostante la tensione tra i due, l'omicidio li costringe a lavorare insieme. Sarà l'occasione per chiarirsi?

Quando e dove seguire Morgane - Detective geniale 4

Audrey Fleurot è Morgane

La serie, composta da otto episodi suddivisi in quattro prime serate, è trasmessa ogni martedì alle 21.30 su Rai 1 e disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Nuovi misteri, vecchi sentimenti e tanta imprevedibilità: Morgane è pronta a sorprendere ancora con i suoi pasticci. E voi, siete pronti a seguirla?