Morbius: Tyrese Gibson e l'esilarante gaffe sul commento di Martin Scorsese

Tyrese Gibson è stato vittima di uno scherzo del 1° aprile ed ha commesso una gaffe relativa a Morbius semplicemente esilarante: i fan sono impazziti non appena si sono resi conto che la star ha preso per vero un commento in cui Martin Scorsese definiva la nuova pellicola diretta da Daniel Espinosa come "l'apice del cinema".

Il giorno del pesce d'aprile, l'utente Twitter @Lynchreborn ha twittato una citazione, attribuita a Scorsese, che recitava: "Sono rimasto sbalordito nello scoprire che Morbius è basato su un fumetto. Questo è l'apice del cinema e nemmeno io posso superarla. Un uomo saggio ammette quando ha torto e io ho sbagliato, mi scuso con tutti i film di fumetti".

Scorsese, manco a dirlo, non ha mai pronunciato queste parole e non ha partecipato alla premiere di Morbius. Ma Tyrese, che ha interpretato Simon Stroud nel sorprendente successo del film dello Spider-Man Universe della Sony, ha condiviso il tweet sul suo Instagram, apparentemente credendo che fosse reale.

"Wow wow wow non riesco a credere a quello che è appena successo whoa... Saluti a tutti e tanti saluti a te, Daniel Espinosa, questo è davvero fantastico! Questo è il RE dei RE del cinema Martin Scorsese, questa cosa è enorme", ha scritto Tyrese Gibson in un post che in seguito ha eliminato dalla propria pagina Instagram.