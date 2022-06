Morbius torna nei cinema USA dopo la campagna di meme sui social media

Il cinecomic Morbius torna nei cinema americani grazie a una campagna di meme lanciata sui social media. La conferma da ComicBook.com. La programmazione del film inizierà oggi, venerdì 3 giugno; @ERCBoxOffice rivela che sono state aggiunte oltre 1000 sale per la re-release che arriva due mesi dopo il debutto del film nelle sale e diverse settimane dopo che è già diventato disponibile per l'acquisto su piattaforme digitali.

Qui la nostra recensione di Morbius. Il film interpretato da Jared Leto è stato ampiamente stroncato dalla critica al suo debutto e non ha brillato neppure in termini di incassi, con un totale nazionale di 73 milioni di dollari e un incasso globale di 163 milioni. Detto questo, il film ha già sviluppato uno status di cult al debutto in digitale grazie anche a una consistente campagna di meme ispirati al film che hanno invaso i social media. E mentre i fa invocano a gran voce un sequel, il film continua ad avere un'appassionata community di Discord online e ha persino fatto notizia dopo che un fan lo ha trasmesso ripetutamente in streaming su Twitch per 12 ore nella sua interezza.

"Voglio dire, è un po' come l'uomo e la gallina, il fisico informa il mentale e il mentale informa il fisico e questa è stata solo un'opportunità perfetta per me non solo per... Ho avuto la possibilità di portare questo personaggio sul grande schermo per la prima volta", ha detto recentemente Leto a ComicBook.com. "E devo dire che è stato un vero onore farlo".

L'attore ha proseguito dicendo: "È sempre più difficile trovare un personaggio che non sia mai stato interpretato prima. E il fatto che questo personaggio arriverà sugli schermi per la prima volta in assoluto mi rende entusiasta. E l'altra cosa che ho amato è che hai questa performance trasformativa all'interno di questo grande film Marvel e che c'erano una specie di tre personaggi in uno, era perfetto per me e per quello che mi interessa".