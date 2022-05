Morbius, una star del film rivela il finale originale: "Il montaggio lo ha rovinato"

Nel corso di un'intervista con ComicBookMovie, Al Madrigal ha rivelato il finale originale di Morbius, completamente diverso da quello definitivo.

A quanto pare, Morbius aveva un finale completamente diverso rispetto a quello definitivo dell'ultima installazione del Sony's Spider-Man Universe. Il progetto ha attraversato numerosi rimontaggi e moltissime scene chiave dello script originale sono state rigirate e montate diversamente. Tra queste, anche le scene finali. Al Madrigal ha raccontato: "Avete visto un finale completamente diverso rispetto all'originale. Quella scena è stata girata durante il giorno e la logica era: 'Abbiamo un film di vampiri. Non possiamo avere la grande scena di lotta finale durante il giorno'. A un certo punto, io e Tyrese ci scontravamo con Matt Smith. Ho girato per sei giorni e niente di tutto ciò è stato mostrato".

Secondo l'attore, inoltre, Morbius non è così brutto come la maggior parte dei critici dice. Il vero problema del film riguarderebbe il montaggio. Madrigal ha proseguito: "Aveva dei problemi, e l'hanno tagliato un po'. Avevo alcune battute esilaranti che sono state tagliate da quel film. Ero molto divertente. Se avessero lasciato solo il 50% in più delle mie cose...! Sono stato massacrato su questo versante. Penso che sia quello che hanno fatto. Hanno davvero... A causa del COVID, hanno avuto così tanto tempo per incasinarlo. Lo hanno davvero incasinato".

Infine, l'attore ha rivelato che il tempo trascorso a girare Morbius è stato davvero straordinario, grazie soprattutto alla sua preparazione e alle attività fatte per calarsi meglio nel personaggio.