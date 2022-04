Morbius, la risposta del regista alle stroncature: "Anche io ho molto odio per me stesso"

Gli incassi premiano Morbius, ma le critiche sulla qualità del film sono piuttosto feroci. Il cinecomic interpretato da Jared Leto ha ottenuto un misero 16% su Rotten Tomatoes suscitando la reazione del regista Daniel Espinosa, che si dice comunque orgoglioso del lavoro svolto per Sony.

Morbius: Jared Leto in una scena d'azione

"Quando ho girato il mio primo lungometraggio era un piccolo film chiamato Babylon Disease", ha detto Espinosa a Variety. "Ricordo che un giorno sono tornato a casa in metropolitana e ho bevuto qualche drink, quindi ero un po' ubriaco. Qualcuno mi ha dato un colpetto sul treno e mi ha detto 'Devo dirti cosa c'è che non va nella seconda scena del tuo lungometraggio' e io ho risposto 'Bene, ok.'"

"Il punto che sto sottolineando è che è una cosa strana fare qualcosa che è così pubblico", ha continuato il regista. "Provo molto odio per me stesso, quindi ho molte critiche nei confronti del mio stesso lavoro. Cerco sempre di concentrarmi sull'essere migliore. Ma sono anche orgoglioso di quello che faccio. Ci sono parti in tutti i miei film di cui sono davvero orgoglioso".

Morbius: le scene dopo i titoli di coda del film

Qui trovate la nostraa recensione di Morbius. Il cinecomic, basato sui fumetti creati da Roy Thomas e Gil Kane nel 1971, segue Michael Morbius (Leto), un biochimico alla ricerca di una cura per la sua rara malattia del sangue. Quando Michael si inietta il sangue dei pipistrelli vampiri, gli conferisce poteri non intenzionali come l'ecolocalizzazione e un'insaziabile sete di sangue. Il cast del film, attualmente nei cinema, include Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris e Tyrese Gibson.