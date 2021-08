Morbius: nel film ci sarà un crossover con Venom?

Nel film Morbius sembra apparirà anche Tom Hardy, la star di Evenom, come rivelato dal regista Daniel Espinosa in una nuova intervista.

Il progetto con star Jared Leto arriverà nei cinema, dopo molti posticipi, nel gennaio 2022.

Daniel Espinosa, intervistato dal sito svedese MovieZine, ha infatti parlato della differenza tra le produzioni indipendenti e blockbuster come Morbius: "Di solito sembra strano prima che inizi la giornata e dai un'occhiata ai tuoi impegni della giornata e sei sul set da solo". Il filmmaker ha quindi aggiunto: "Quando cammini lì intorno sembra tutto come una produzione svedese, ma poi guardi il programma e vedi nome come Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy e sembra cool e davvero eccitante. Ma dopo che si inizia a lavorare è esattamente la stessa cosa. Un attore vuole un regista e gli attori vogliono essere diretti".

La lista degli attori sembrerebbe suggerire che Venom/Eddie Brock apparirà in Morbius, tuttavia i fan della Marvel dovranno attendere prima di avere qualche certezza riguardante la presenza del personaggio: Tom Hardy è stato diretto da Espinosa nel film Child 44 - Il bambino n. 44. Il regista potrebbe quindi forse aver fatto riferimento a un'esperienza cinematografica compiuta in passato.

Venom 2 e Morbius connessi all'MCU nel marketing virale Sony

Nel progetto cinematografico tratto dai fumetti, Jared Leto interpreta il Dottor Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi da una rarissima malattia del sangue con un antidoto che lo porta a sviluppare poteri da vampiro.

Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris fanno parte del cast del film diretto da Daniel Espinosa che ha già subito, come accaduto a molti altri titoli, un ritardo di oltre un anno rispetto a quando inizialmente previsto, considerando che gli spettatori avrebbero dovuto accogliere il film nel luglio 2020.