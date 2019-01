Morbius The Living Vampire: Matt Smith affianca Jared Leto nel film

Morbius, lo spinoff di Spider-Man, avrà tra i suoi protagonisti anche la star britannica Matt Smith, ex Signore del Tempo nella serie cult Doctor Who.

I produttori del cinecomic non hanno voluto svelare i dettagli relativi al personaggio affidato all'attore britannico che tra i prossimi progetti ha quelli legati alla promozione di Star Wars: Episode IX, Official Secrets e il thriller His House.

Il protagonista di Morbius, the Living Vampire sarà il premio Oscar Jared Leto che avrà il ruolo del Dottor Michael Morbius, un esperto in chimica che, nel tentativo di curare una letale malattia del sangue, si inietta un siero in fase di sviluppo ottenuto grazie a delle sostanze tratte dai pipistrelli, ottenendo tutti gli aspetti abitualmente associati ai vampiri, tra cui la sete per il sangue umano.

Dopo aver debuttato nei fumetti dedicati alle avventure di Peter Parker negli anni '70, Morbius ha ottenuto una serie indipendente.

La regia sarà di Daniel Espinosa, mentre la sceneggiatura è firmata da Burk Sharpless e Matt Sazama.