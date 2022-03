Morbius: Jared Leto vorrebbe scontrarsi con i tre Spider-Man protagonisti di No Way Home

Jared Leto, protagonista di Morbius, ha svelato che vorrebbe affrontare le tre versioni di Spider-Man mostrate in No Way Home.

Morbius, dopo innumerevoli posticipi, arriverà tra pochi giorni nelle sale e Jared Leto ha svelato che in futuro spera di poter recitare accanto ai tre Spider-Man che sono stati protagonisti di No Way Home.

L'attore premio Oscar ha infatti parlato del possibile ritorno in scena in futuro del suo personaggio nel MCU.

Jared Leto, intervistaro dal podcast Phase Zero - MCU, ha risposto alla domanda "Quale Spider-Man preferiresti affrontare? Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?". L'interprete di Morbius ha quindi risposto: "Ti dirò... Li affronterei tutti, amico. Non ho paura. Non mi spaventano affatto".

Leto ha però poi aggiunto una preferenza: "Devo ammettere che c'è qualcosa riguardante la versione di Spider-Man di Tom Holland e Morbius che formano un nuovo capitolo in questo universo, sembrano davvero adatti in questo contesto. E vorrei vederli scontrarsi".

Jared ha inoltre sottolineato: "Penso che Tom abbia fatto un lavoro fenomenale ed è un attore grandioso, porta molta energia e umorismo al ruolo ed è grandioso".

Nel progetto cinematografico tratto dai fumetti, Jared Leto interpreta il Dottor Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi una rarissima malattia del sangue con un antidoto che lo porta a sviluppare poteri da vampiro.

Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris fanno parte del cast del film diretto da Daniel Espinosa che ha già subito, come accaduto a molti altri titoli, un ritardo di oltre un anno rispetto a quando inizialmente previsto, considerando che gli spettatori avrebbero dovuto accogliere il film nel luglio 2020.