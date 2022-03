Morbius: le prime reazioni dei fan Marvel lo definiscono "incoerente" e "scollegato"

A pochi giorni dall'uscita di Morbius, arrivano le prime reazioni dei fan del Marvel Universe che hanno assistito all'anteprima inglese e i giudizi non sembrano buoni, visto che c'è chi parla di film "incoerente" e "scollegato" dal canone.

Morbius: Jared Leto in un frame

Morbius, diretto da Daniel Espinosa, pesca nel Sony Pictures Universe of Marvel Characters raccontando la storia di uno dei villain di Spider-Man, lo scienziato Michael Morbius (Jared Leto) che, affetto da una rara malattia del sangue, dopo aver assunto una cura sperimentale si trasforma in un vampiro vivente acquisendo incredibili poteri Quando prova a usare le sue nuove abilità per combattere il crimine, Morbius diviene bersaglio degli agenti dell'FBI Alberto Rodriguez (Al Madrigal) e Simon Stroud (Tyrese Gibson).

"#Morbius purtroppo non è eccezionale e decisamente non è divertente come Venom", ha twittato la critica e scrittrice di FANDOM Nicola Austin, che ha criticato gli effetti visivi "scadenti" e una "trama formulaica" degli anni 2000. "Davvero confuso per il futuro di Sony Spiderverse dopo le scene post-credits e il montaggio. Matt Smith si sta chiaramente divertendo!"

Sferzante la critica del giornalista Sab Astley che scrive:

"Bene, #Morbius è brutto come ci aspettavamo. Una trama del 2005 si scontra con una CGI visivamente confusa per creare un po' di snooze fest. Ma non preoccupatevi, hanno messo da parte il peggio per il finale. Con alcune delle peggiori scene dei titoli di coda che abbiate MAI visto, la Sony è fuori di testa".

Altri tweet, che trovate di seguito, definiscono Morbius "noioso e sconnesso", vittima di un massacro da parte di uno studio che "non aveva idea di cosa volessero farne, non che ci sia un buon film intrappolato lì dentro". Morbius è in uscita nei cinema italiani il 31 marzo.

