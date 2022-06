Morbius: il ritorno al cinema del film con Jared Leto è un flop al box-office

Morbius è tornato nelle sale questo fine settimana, e i risultati al botteghino USA non sono stati dei migliori.

La Sony ha deciso di riportare nelle sale la leggenda Marvel interpretata da Jared Leto ma, come riportato da Comic Book, sembra che Morbius abbia incassato solo 85.000 dollari venerdì. Si tratta di una cifra estremamente bassa e, secondo le proiezioni di Forbes, nel fine settimana il film incasserà solo 280.000 dollari.

Negli ultimi tempi, i social network hanno partorito una quantità incredibile di meme attorno a Morbius. Tuttavia, è chiaro che gli scherzi, da soli, non sono in grado di portare in sala la massiccia affluenza di pubblico su cui la Sony contava.

Nonostante il mediocre risultato del film, alcune persone coinvolte nel progetto sono riuscite a parlare bene della loro esperienza. Ad esempio, Al Madrigal ha dichiarato a Comic Book: "Non importa. Fa parte del film. Non mi interessa davvero la sua riuscita e il modo in cui viene accolto. Ho trascorso due mesi e mezzo a Londra, vivendo a Chelsea e andando in giro in bicicletta. Sono andato ad Amsterdam nei fine settimana. Sono andato al festival dei tulipani. Mi sono divertito come un matto. Anche se non avete visto le mie scene con Michael Keaton e Jared Leto, mi sono allenato con le armi. Sono andato al BFI quasi tutti i giorni, ho preso un caffè e ho guardato film. È stato il periodo della mia vita. Ho fatto un sacco di stand-up al Top Secret e sono andato al teatro di Bill Murray e ho frequentato un po' quel posto. Quindi, ancora una volta, dico che quello delle riprese è stato uno dei momenti più belli di tutta la mia carriera. Il risultato finale di ciò che vedrete non sono io a poterlo controllare".

L'ultimo film Marvel con Jared Leto (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Morbius) è stato distribuito nei cinema italiani lo scorso 31 marzo.