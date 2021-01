Morbius, tra i film più attesi del 2021 secondo Variety, diventa trending topic su Twitter

Variety dedica un articolo ai film più attesi del 2021 inserendo Morbius tra i titoli più hot e i fan del cinecomic irrompono sui social rendendo il titolo trending topic su Twitter in un battibaleno.

Morbius: un'immagine dal primo teaser trailer

A fronte di recensioni non proprio entusiastiche, Venom si è rivelato una hit al botteghino incassando oltre 850 milioni e pavimentando la strada per l'arrivo di un sequel, Venom: Let There Be Carnage, e per l'espansione dello Spider-Man Extended Universe con Morbius, altro titolo standalone dedicato a uno dei villain del fumetto di Spider-Man.

I fan di Morbius che contano i giorni in attesa del arrivo del cinecomic sembrano concordare con Variety invadendo i social media per commentare l'uscita imminente nelle sale (almeno così ci auguriamo).

Morbius, diretto da Daniel Espinosa, pesca nel Sony Pictures Universe of Marvel Characters raccontando la storia di uno dei villain di Spider-Man, lo scienziato Michael Morbius (Leto) che, affetto da una rara malattia del sangue, dopo aver assunto una cura sperimentale si trasforma in un vampiro vivente acquisendo incredibili poteri Quando prova a usare le sue nuove abilità per combattere il crimine, Morbius diviene bersaglio degli agenti dell'FBI Alberto Rodriguez (Al Madrigal) e Simon Stroud (Tyrese Gibson).