Morbius esiste nello stesso universo di Spider-Man? Il regista risponde alla domanda

Morbius esiste nello stesso universo di Spider-Man? Questo è l'interrogativo che i fan di tutto il mondo si stanno ponendo. A rispondere alla domanda è Daniel Espinosa, regista del film con Jared Leto!

Nel corso di un'intervista con Cinema Blend, Daniel Espinosa ha risposto al dubbio se Morbius appartenga o meno allo stesso universo di Spider-Man. Il regista ha dichiarato: "Certo! Voglio dire, nei fumetti di Spider-Man esistono gli universi condivisi! Si tratta della teoria delle stringhe Marvel, se vogliamo chiamarla così! Si tratta di un concetto simile ai Seinfeld alternativi. Hai un universo in cui i personaggi sono gli stessi ma lievemente diversi".

Recentemente, Spider-Man: No Way Home e Spider-Man: Into the Spider-Verse hanno iniziato a esplorare l'idea degli universi condivisi. Daniel Espinosa ha proseguito: "Quindi, in quasi tutti gli universi condivisi, hai Spider-Man, o un Fantastic Four, o un Tony Stark, o un Morbius. Ma saranno diversi nel tono. Non è proprio il modo in cui il Marvel Cinematic Universe (sta) approcciando l'idea, ma stanno rimanendo fedeli ad alcune verità fondamentali. Poi si ha il secondo tipo di leggenda, che riguarda il totem. In tutti gli universi, c'è un totem del ragno. Il che significa che in tutti gli universi ci deve essere un Uomo Ragno. O una donna ragno".

Gli spettatori sono rimasti colpiti dopo aver visto il simbolo di Spider-Man cancellato e con su scritto "assassino" nel corso del trailer di Morbius. Riferimento a Spider-Man: Far From Home o qualcos'altro? Ai posteri l'ardua sentenza!

Morbius sarà distribuito nei cinema italiani il 31 marzo 2022 da Sony Pictures Italia e Warner Bros Italia.