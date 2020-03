Morbius: un easter egg di Venom svelato in una foto dal set

Una nuova foto dal set di Morbius avrebbe rivelato un gustoso easter egg di Venom. La foto, apparsa su Reddit, mostrerebbe il simbolo di Venom all'interno di un murales sulla parete di un edificio in costruzione.

La foto, comparsa sul subreddit di r/SUMC, mostra un muro ricoperto di che si erge circondato da edifici in costruzione. Sul muri compare una versione del classico segnale di Spider-Man che ritrae, però, Venom con tanto di firma a corredo.

Come sappiamo, Morbius è ambientato a New York e non a San Francisco, città di Venom, ma l'immagine del simbionte sul muro indica che l'antieroe potrebbe essere diventato famoso in tutta la nazione. Possibile che in Venom 2 esploreremo le conseguenze della notorietà sul personaggio di Eddie Brock?

Venom 2 e Morbius connessi all'MCU nel marketing virale Sony

Poche ore fa Sony Pictures ha annunciato la decisione di far slittare l'uscita di Morbius al 2021. In Morbius, Jared Leto interpreta il Dottor Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi da una rarissima malattia del sangue con un antidoto che lo porta a sviluppare poteri da vampiro. Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris fanno parte del cast del film diretto da Daniel Espinosa che uscirà il 19 marzo 2021.