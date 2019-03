Morbius: il set contiene un Easter Egg collegato a Kraven il Cacciatore

Una nuova foto dal set di Morbius svelerebbe un Easter Egg collegato al personaggio di Kraven il Cacciatore. A svelare l'interessante collegamento è l'utente Reddit u/damundio, il quale ha notato la presenza sul set inglese di un camion con la scritta Kraven.

Morbius, the Living Vampire, interpretato dalla star Jared Leto, è attualmente a Londra e Manchester. Proprio a Manchester è stato immortalato il camion con la scritta Kraven che, nella finzione del comic movie, dovrebbe essere una panetteria.

Kraven il Cacciatore dovrebbe essere il prossimo cinecomic del Sony Universe dedicato a un villain dello Spider-Man franchise. Il film. che avrebbe già uno script firmato dall'autore di The Equalizer 2 - Senza perdono Richard Wenk, sarebbe la prima pellicola live action dedicata a Kraven, alias Sergei Kravinoff, in missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore al mondo.

Di recente lo storico produttori di Sony Avi Arad ha parlato in termini entusiastici della star di Morbius Jared Leto, paragonando la sua performance a quella di Tom Hardy in Venom.

"E' grandioso per noi che attori del calibro di Jared Leto e Tom Hardy abbiano voluto calarsi in questi personaggi. Entrambi amano la loro incarnazione, ma non è stato facile convincerli. Li abbiamo corteggiati, ci abbiamo parlato a lungo e alla fine hanno accettato."

Palando del look di Jared Leto in Morbius, Avi Arad ha aggiunto: "Aspettate e vedrete che cosa abbiamo fatto con questo personaggio, lo adorerete. E ci sono tanti altri personaggio grandiosi in arrivo, abbiamo appena cominciato."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!