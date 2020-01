Morbius: ecco quando arriverà il primo trailer del cinecomic

La data di uscita del primo trailer di Morbius sarebbe più vicina del previsto, la rivelazione arriva direttamente dalla pagina di Daniel Richtman, Patreon, riportata da Comicbook.net, che suggerisce la settimana del 12 gennaio come data di debutto del promo del cinecomic Sony.

Le notizie su Morbius, the Living Vampire al momento sono piuttosto scarse. Dopo la fine delle riprese del film diretto da Daniel Espinosa, di Morbius non si è saputo più nulla. Massimo riserbo sulla pellicola prodotta da Avi Arad, Matt Tolmach e Lucas Foster che vede protagonista la star Jared Leto.

Avi Arad ha lasciato però intendere che Morbius sarebbe parte di qualcosa di più grande: "Aspettate fino a che non vedrete il film, ciò che abbiamo fatto coi personaggi, lo amerete. Ci sono personaggi grandiosi in arrivo, abbiamo appena cominciato."

Spider-Man si unirà a Venom e Morbius sullo schermo, la conferma di Sony!

Ad affiancare Jared Leto in Morbius, the Living Vampire ci saranno Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood e Tyrese Gibson.

Il personaggio, apparso per la prima volta nel 1971 - il numero 101 di The Amazing Spider-Man -, si chiama Michael Morbius ed è uno scienziato con una rara malattia del sangue. Nel tentativo disperato di trovare una cura va incontro a effetti collaterali inaspettati che lo trasformano in un pericoloso vampiro. Per la Sony, dopo il successo al botteghino di Venom, c'è la speranza che anche questo titolo possa fare altrettanto, se non di più.

L'uscita di Morbius, the Living Vampire è prevista per il 31 luglio 2020.