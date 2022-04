Morbius, Daniel Espinosa: "Sony non mi lascia chiarire in che universo Marvel è ambientato"

Il regista Daniel Espinosa ha svelato che non può chiarire in quale universo della Marvel è ambientato Morbius, il film con star Jared Leto.

Morbius è arrivato nei cinema e il regista ha svelato che non può chiarire ai fan in quale universo della Marvel sia ambientata la storia con protagonista Jared Leto.

La complessa situazione sembra sia causata dalla Sony che non avrebbe le idee chiare riguardante il multiverso.

Durante la campagna marketing di Morbius ci sono stati degli elementi che facevano riferimento alle varie versioni di Spider-Man arrivate nei cinema e ora apparse in contemporanea in Spider-Man: No Way Home in cui hanno recitato Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Nel film diretto da Daniel Espinosa si vede la prima pagina del Daily Bugle e uno dei titoli fa riferimento a Rhino, personaggio apparso in The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro.

Il filmmaker ha ora spiegato a IGN: "Ci sono delle persone alla Sony che mi sparerebbero se dicessi qualcosa perché in quel modo li obbligherei a essere legati a qualcosa".

Espinosa non può quindi rivelare in che universo è ambientata la storia: "Ho i miei pensieri e le mie opinioni, e sono presenti nel film, ed è quello che cerco di portare avanti".

Morbius, la recensione: un cinecomic prosciugato di idee

Il regista sembra quindi aver confermato che lo studio non ha ancora deciso in che modo posizionarsi all'interno del multiverso creato dalla Marvel. Le ipotesi dei fan sembrano però destinate a rimanere piuttosto confuse, anche a causa della scelta dei produttori di limitare drasticamente l'apparizione di Michael Keaton.