Morbius: nei concept art alternativi Jared Leto ha gigantesche orecchie da pipistrello

L'illustratore Darrell Warner, ha svelato su Instagram alcuni concept art alternativi per Morbius che offrono uno sguardo sull'ipotetico look del vampiro vivente di Jared Leto con tanto di gigantesche orecchie da pipistrello.

"Mentre artisti brillanti negli Stati Uniti come il concept artist Constantine Sekeris stavano sviluppando l'aspetto di Morbius dopo la trasformazione, il regista Daniel Espinosa mi ha chiesto di fare un rapido tentativo anche a me", ha scritto Warner, affermando che l'immagine condivisa era "molto probabilmente quella che è venuto meglio". In particolare, l'attenzione si concentra sulle enormi orecchie da pipistrello abbiate al volto di Jared Leto enormi, dettaglio del design poi abbandonato a favore di orecchie a punta più piccole.

In un'intervista a Cbr.com, il protagonista di Morbius Jared Leto aveva spiegato che è stata la natura trasformativa di Morbius ad attirarlo in primo luogo verso il ruolo. "Sono attratto da ruoli in cui c'è un'opportunità di trasformazione: trasformazione fisica, ma anche mentale, emotiva, qualsiasi cosa", ha detto l'attore premio Oscar. "Ero entusiasta di accettare la sfida di portare in scena un personaggio che non era mai stato sullo schermo prima. Diventa sempre più difficile trovare opportunità di questo tipo, un personaggio Marvel che non era mai stato interpretato al di fuori di un paio di episodi di un cartone animato di Spider-Man."