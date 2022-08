Morbius, Matt Smith commenta il flop: "Non è un dramma, non salviamo mica delle vite"

Matt Smith ha commentato il flop ai box office di Morbius, spiegando perché non considera la situazione in modo negativo.

Matt Smith è tornato a commentare il flop ai box office di Morbius, il film della Sony tratto dai fumetti Marvel di cui è stato il protagonista accanto a Jared Leto.

La star britannica, prossimamente sugli schermi televisivi con House of the Dragon, non sembra aver sofferto molto per l'insuccesso registrato dal progetto.

Nel film Morbius, che ha incassato meno di 200 milioni di dollari in tutto il mondo, l'attore Matt Smith aveva la parte del malvagio Lucien/Milo. L'attore, intervistato da Rolling Stone, ha spiegato: "Sì, è stato dato in pasto ai lupi. Ma bisogna affrontarlo e andare avanti. Che altro si potrebbe fare? Si tratta di un film, alla fine, non stiamo salvando delle vite. Per qualsiasi motivo sia accaduto, non ha funzionato bene... Ed è così".

L'ultimo film Marvel con Jared Leto (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Morbius) è stato distribuito nei cinema italiani lo scorso 31 marzo.

Il film si concludeva con una scena post-credit che anticipava un possibile sequel, progetto quasi sicuramente abbandonato dopo i risultati deludenti.