Moon Knight: il regista della serie torna a parlare dei rumors sul cameo di Mark Ruffalo

Mohamed Diab, regista di Moon Knight, ha approfittato di una nuova intervista per tornare a parlare degli insistenti rumors susseguitesi nei mesi scorsi, riguardanti un possibile cameo di Mark Ruffalo, e quindi di Hulk, nella serie TV.

Moon Knight rappresenta una delle recenti novità Marvel: se al cinema è uscito il secondo film solista di Doctor Strange, sul piccolo schermo è arrivato Moon Knight, serie che ha diviso la critica, tra chi ha apprezzato lo sviluppo della storia e chi invece ha promosso solo la performance di Oscar Isaac. Prima che la serie venisse aggiunta nel catalogo di Disney+, tra i fan della Marvel si susseguivano i rumors riguardanti un possibile cameo di Mark Ruffalo, interprete di Hulk nel MCU. Questo avrebbe aggiunto valore al discorso del multiverso che ormai si sta facendo sempre più largo nell'universo Marvel ma, come il pubblico ha avuto modo di vedere, le cose non sono andate come sperato. Il regista Mohamed Diab, parlando con One Take News, ha infatti ribadito che si trattava solo di voci.

Ricordiamo che i rumors sono partiti quando online sono emerse le foto di Ruffalo a Budapest insieme ad Ethan Hawke e Oscar Isaac, fatto che ha mandato in tilt i social media. Diab, però, ha una spiegazione molto semplice per tutto questo. Budapest è assolutamente il centro per le riprese di un'ampia serie di progetti diversi. Insomma, Ruffalo era lì per girare qualcos'altro. Gli è capitato di apparire in una foto e i social media hanno fantasticato troppo.

"Sono felice di seppellire questa voce: stavamo girando a Budapest e Budapest è l'hub per le riprese di tanti film. Quindi, Mark Ruffalo stava solo girando un altro film. Questo è tutto", ha chiarito Diab, aggiungendo: "Era nello stesso hotel. È una piccola città. Tutti alloggiano nello stesso hotel, ma quando le persone li hanno visti insieme hanno pensato chissà cosa. Quindi chiunque altro avete visto lì e poi non ha avuto un cameo nella serie TV significa che era in hotel per girare un film in città".

I Marvel Studios descrivono la serie TV nel seguente modo: "Moon Knight segue Steven Grant, un mite impiegato di un negozio di articoli da regalo, che viene afflitto da blackout e ricordi di un'altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e condivide un corpo con un mercenario, Marc Spector. Quando i nemici di Steven/Marc arrivano a loro, entrambi devono navigare nelle loro complesse identità mentre vengono spinti in un mistero mortale tra i potenti dei d'Egitto".