Moon Knight, Kevine Feige rivela: "La serie sarà brutale"

La prossima serie Disney+ con Oscar Isaac come protagonista è Moon Knight, che vedrà al centro della storia il vigilante notturno con disturbo dissociativo dell'identità e un debole per l'egittologia. Kevin Feige ha parlato dello show definendolo brutale, ecco cosa ha detto.

Moon Knight: una scena

In un'intervista ad Empire, Kevin Feige ha descritto Moon Knight come una serie brutale:

"È brutale. È stato divertente lavorare con Disney+ e vedere spostarsi i confini di quello che possiamo fare. Ci sono momenti in cui Moon Knight grida come un pazzo contro un altro personaggio ed è intenso e brutale. La reazione immediata è "Abbasseremo un po' il volume, vero?". No, non lo faremo. C'è un cambio di tono. Questa è una cosa diversa. Questo è Moon Knight"

Poche ore dopo la dichiarazione di Kevin Feige, è arrivato anche il rating ufficiale sulla pagina dedicata alla serie Disney+, dove è stato assegnato il TV-14, ovvero sconsigliata ai minori di 14 anni non accompagnati, ovvero in Italia 12+ sulla piattaforma streaming.

Moon Knight, Oscar Isaac: "All'inizio non volevo interpretare il ruolo"

Moon Knight parla di Marc Spector, un ex-agente della CIA, viene quasi ucciso da un terrorista conosciuto come Bushman. Il dio della luna Khonshu salva la vita di Marc, che uccide Bushman e diventa Moon Knight. Una peculiarità del personaggio è l'essere affetto da personalità multiple: non è solo Marc Spector, ma anche Steven Grant, Jake Lockley e lo stesso Khonshu. Queste diverse personalità alcune volte cooperano tra loro, altre entrano in conflitto per avere il controllo.

Nel cast ci saranno Oscar Isaac, come protagonista, accompagnato anche da Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, May El Calamawy.