Moon Knight: Hulk comparirà nella serie Disney+? Mark Ruffalo "si dissocia" dallo spoiler

Mark Ruffalo confonde le acque sulla possibile presenza di Hulk nella serie Moon Knight in un criptico tweet in cui allude al suo passato di spoileratore per Marvel.

Mark Ruffalo non ha avuto vita facile in Marvel vista la sua propensione a svelare suo malgrado i segreti del Marvel Universe. Stavolta l'attore si è pubblicamente dissociato via Twitter dallo spoiler sulla possibile presenza di Hulk nella serie Disney+ Moon Knight... pubblicando lo spoiler.

La serie Marvel Moon Knight, interpretata da Oscar Isaac ed Ethan Hawke, è attualmente in fase di riprese a Budapest. Adesso scopriamo che anche Mark Ruffalo è stato avvistato nell'area, visto che lo stesso attore condivide un link in cui si anticipa la possibile apparizione di Hulk nello show.

"Come persona responsabile di questa nuova fase del MCU, non vorrei rovinare qualcosa. Ho imparato a mie spese" scrive l'attore, alludendo agli spoiler che gli sono sfuggiti nel passato. L'account Instagram dell'ungherese dora_magyari, svela infatti le foto della fan con Oscar Isaac e Mark Ruffalo fuori dall'hotel di Budapest che è una delle principali location della serie tv. Semplice visita sul set di Ruffalo o qualcosa di più in vista? L'attore, col suo tweet criptico, lascia i fan in sospeso suggerendo però che qualcosa bolle in pentola.

Sapevamo già che Mark Ruffalo apparirà al fianco di Tatiana Maslany e Jameela Jamil nella serie She-Hulk, dedicata alla cugina di Bruce Banner. Tuttavia, Hulk non ha lo stesso legame con Moon Knight, quindi se sarà confermata la sua presenza nello show sarà interessante vedere come sarà giustificata dagli sceneggiatori.

Moon Knight, Oscar Isaac sulla serie Disney+: "Sarà davvero folle!"

Nei fumetti Moon Knight, alias Marc Spector, è un ex Marine delle forze speciali tradito dal collega Raoul Bushman. In punto di morte, Spector viene graziato dal dio egiziano della luna Khonshu e diventa il suo avatar sulla Terra, noto come "The Fist of Khonshu". Moon Knight assume differenti personalità nel corso dei fumetti e le possibilità della storyline dello show sono infinite per lo showrunner Jeremy Slater. Non ci resta che attendere per scoprire la direzione intrapresa dalla serie.

Moon Knight dovrebbe approdare su Disney+ nel 2022.