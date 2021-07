Moon Knight, Oscar Isaac sulla serie Disney+: "Sarà davvero folle!"

L'hype per Moon Knight, la nuova serie tv dei Marvel Studios con protagonista Oscar Isaac, è davvero alle stelle, ma stando a quanto affermato dall'attore, le nostre aspettative non verranno deluse.

Dune: un primo piano di Oscar Isaac

Se pensavate che Loki e WandaVision fossero degli show anticonvenzionali, aspettate di vedere Moon Knight.

La nuova serie tv di Disney+ ambientata nel MCU promette di essere ancora più folle, e tanto ha dichiarato anche il suo protagonista, Oscar Isaac.

Durante un'apparizione al Comic-ConHome, l'edizione virtuale del Comic-Con di San Diego, Isaac ha voluto darci qualche aggiornamento sulla produzione dello show di Disney+: "Oscar Isaac qui. Sono sul set della serie Marvel Moon Knight, siamo nel mezzo delle riprese, e sta andando alla grande" lo si sente dire nel video.

E poi aggiunge: "Sarà uno show davvero, davvero folle, e sarò entusiasta di poterne parlare in futuro".

Per ora, ovviamente, come in ogni produzione Marvel (eccetto forse Spider-Man: No Way Home, se vogliamo credere ai rumor e dare ascolto ad Alfred Molina) vige la massima segretezza, quindi non si sa ancora pressoché nulla al riguardo, ma si spera che presto ci verrà mostrata almeno qualche immagine promozionale.

Intanto su Disney+ trovate disponibili per la visione WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e la prima stagione di Loki, mentre dall'11 agosto arriverà anche la serie animata What If...?