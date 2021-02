Moon Knight: Ethan Hawke svela perché ha accettato di recitare nella serie Marvel

Moon Knight avrà nel suo cast anche Ethan Hawke nel ruolo di un villain e l'attore ha ora spiegato il motivo per cui ha deciso di recitare nella serie Marvel.

L'attore, in passato, aveva infatti condiviso delle opinioni non particolarmente positive nei confronti dei progetti tratti dai fumetti.

Ethan Hawke, durante il podcast The Ringer's The Watch, ha svelato il motivo per cui ha invece deciso di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe in occasione di Moon Knight: "Molto, per quel che mi riguarda, dipende dalla presenza di Oscar Isaac".

L'attore ha aggiunto: "Penso che sia una presenza davvero eccitante nel mio settore. Mi piace quello che sta facendo nella sua vita. Mi ricorda alcuni degli attori che ho incontrato quando per la prima volta sono arrivato a New York, quelli che ammiravo".

La strada che scegli: Ethan Hawke in una sequenza

Hawke ha proseguito sottolineando: "Oscar è più giovane di me e mi piace il modo in cui si comporta e pensa. E, in generale, accadono delle cose positive quando sei in una stanza con le persone di cui apprezzi il modo di pensare, giusto?".

Alla regia di alcuni episodi di Moon Knight ci saranno Justin Benson e Aaron Moorhead, oltre a Mohamed Diab (Clash), mentre lo showrunner sarà Jeremy Slater (The Umbrella Academy).

La serie live-action ambientata nel Marvel Cinematic Universe farà debuttare sugli schermi il personaggio di Marc Spector che, in veste di vigilante, usa l'alter ego Moon Knight. La sua situazione è tuttavia ancora più complicata perché ha degli altri alter ego (il milionario Steven Grant e il tassista Jake Lockley) che potrebbero essere delle personalità alternative, senza dimenticare inoltre la divinità Khonshu.

Nel cast dello show ci sarà anche l'attrice May Calamawy, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie Ramy.