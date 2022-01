Moon Knight, Ethan Hawke: "Il mio villain è terrificante"

Ethan Hawke svela nuovi dettagli sul villain che interpreterà nella serie Marvel Moon Knight, un personaggio di nome Arthur Harrow, che lo stesso attore definisce terrificante.

Juliet, Naked - Tutta un'altra musica: Ethan Hawke in un'immagine del film

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Ethan Hawke ha rivelato come ha imparato ad abbracciare il ruolo del cattivo, ma ha ammesso di non essere stato in sintonia col ruolo:

"Ero sempre un po' preoccupato; c'è un certo tipo di attore che eccelle davvero in quell'universo, e non sono ancora sicuro di essere uno di loro".

Moon Knight: nel trailer c'è un easter egg su Doctor Doom, secondo i fan

Per il ruolo di Arthur Harrow, Hawke si è ispirato allo psichiatra Carl Jung e al leader della setta dei Branch Davidians David Koresh, cercando di capire come un uomo possa trasformarsi in un mostro:

"La mente dei cattivi super ricchi non è interessante per me. Amo quelle figure che credono di essere una brava persona ed è per questo che devono ucciderti... un tipo così lo trovo davvero terrificante."

Mentre i dettagli del personaggio di Arthur Harrow ancora non si conoscono, il trailer di Moon Knigh ha offerto una visione davvero inquietante, come la scena di un'intera piazza cittadina che cade in ginocchio al comando di Harrow o seguaci che si fanno avanti per toccarlo mentre lui cammina tra la folla.

La premiere di Moon Knight su Disney+ è fissata per il 30 marzo.