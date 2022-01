Moon Knight: nel trailer c'è un easter egg su Doctor Doom, secondo i fan

La nostra prossima visita nel MCU sarà grazie a Moon Knight, la nuova serie dei Marvel Studios in arrivo su Disney+, e dei fan sembrerebbero aver avvistato anche un easter egg su Doctor Doom nel primo trailer dello show.

Da qualche giorno ormai l'attenzione dei fan del Marvel Cinematic Universe è tutta rivolta verso Moon Knight, la serie tv con protagonista Oscar Isaac, che di fatto sarà il primo appuntamento del 2022 con i Marvel Studios.

E ovviamente il filmato è stato analizzato con minuzia, fotogramma per fotogramma.

Sarà forse anche per questo (o magari per l'occhio d'aquila di qualcuno) che sembra essere sbucato fuori un easter egg piuttosto interessante, come fanno notare anche su Twitter.

"Qualcuno ha colto il riferimento a Doctor Doom nel trailer di Moon Knight?".

"Finalmente! Doctor Doom esiste nel MCU (moon Knight trailer) #MoonKnight".

"Oh Mio Dio #MoonKnight #FantasticFour #DoctorDoom".

Eh si, sembrerebbe proprio che la scritta che vediamo in questa scena faccia riferimento alle Von Doom Industries, l'azienda di proprietà di Viktor Von Doom a.k.a. Doctor Doom. Che l'introduzione dei Fantastici Quattro sia più vicina di quel crediamo?

Moon Knight, intanto, arriverà a marzo su Disney+.