Moon Knight: l'incredibile allenamento di Oscar Isaac in un nuovo video

Un nuovo video svela l'incredibile preparazione fisica e addestramento alla lotta a cui Oscar Isaac si sta sottoponendo per diventare l'eroe Marvel Moon Knight. L'attore è apparso in un nuovo video pubblicato sull'account Instagram della sua società di produzione, Mad Gene Media, dove si esercita in diverse sequenze coreografiche di combattimento mettendo al tappeto i suoi avversari.

Nella didascalia del nuovo post si legge "Attualmente fuori sede" con l'aggiunta dell'hashtag #TheOneYouSeeComing, citazione diretta del personaggio di Moon Knight proveniente dal fumetto Moon Knight #5. Oscar Isaac si starebbe preparando alle riprese della serie Disney+ al centro di ginnastica indoor Brooklyn Zoo a New York insieme ad alcuni coordinatori del movimento e colleghi attori.

Moon Knight, diretta dal regista egiziano Mohamed Diab, vedrà nel cast anche Ethan Hawke nei panni, si ipotizza, del villain Raoul Bushman e May Calamawy in un ruolo ancora top secret. Le riprese della serie prenderanno il via a giugno, la durata prevista è di sei episodi come The Falcon and the Winter Soldier.

Nei fumetti Moon Knight, alias Marc Spector, è un ex Marine delle forze speciali tradito dal collega Raoul Bushman. In punto di morte, Spector viene graziato dal dio egiziano della luna Khonshu e diventa il suo avatar sulla Terra, noto come "The Fist of Khonshu. Moon Knight assume differenti personalità nel corso dei fumetti e le possibilità della storyline dello show sono infinite per lo showrunner Jeremy Slater. Non ci resta che attendere per scoprire la direzione intrapresa dalla serie.

Moon Knight dovrebbe approdare su Disney+ nel 2022.