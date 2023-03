Moon Knight 2: previsto un cameo di Kang il conquistatore? (RUMOR)

Le scene post-credits di Ant-Man and the Wasp Quantumania hanno messo in chiaro come ci sia una moltitudine di varianti di Kang il conquistatore pronte a seminare il caos. Una di queste, Rama-Tut, potrebbe avere un cameo in Moon Knight 2, seconda stagione della serie Disney+ con Oscar Isaac.

L'indiscrezione è arrivata dal podcast Cosmic Circle secondo cui diversi insider danno per certa la presenza del villain di Jonathan Majors all'interno della nuova stagione di Moon Knight. Al momento la Marvel non si è ancora espressa sul rinnovo della serie, ma Oscar Isaac aveva alimentato le speranze dei fan dichiarando:

"Non credo che sia... Tutto quello che posso dire è che non è l'ultima volta che sentiamo parlare di Moon Knight."

Rama-Tut è una variante di Kang che nei fumetti Marvel viaggia indietro nel tempo per tornare nell'antico Egitto e sottomettere i suoi abitanti. Lo showrunner di Moon Knight, Jeremy Slater, aveva anche dichiarato in passato di come ci fosse l'intenzione di citare proprio Rama-Tut nella prima stagione.

Avengers: The Kang Dynasty ucciderà un personaggio chiave di Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

La serie Marvel Moon Knight ha fatto il suo debutto su Disney+ il 30 marzo. La serie vede Oscar Isaac nei panni di Marc Spector, un mercenario che non solo serve il dio egizio Khonshu nei panni del vigilante mascherato Moon Knight, ma soffre anche di disturbo dissociativo dell'identità (DID). Le alterazioni di Marc includono il mite impiegato del negozio di articoli da regalo Steven Grant e l'autista di limousine violento Jake Lockley.