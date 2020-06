Monty Python e il Sacro Graal: i giornalisti di Fox News tratti in inganno da una citazione del film

Monty Python e il sacro Graal

Un post di Reddit che citava il film Monty Python e il Sacro Graal ha tratto in inganno i giornalisti di Fox News. Uno dei programmi del canale ha infatti commentato il post, in apparenza incentrato su una lotta intestina tra attivisti a Seattle, prendendolo completamente sul serio e generando ilarità sui social, dove molti hanno sottolineato come si trattasse in realtà di un monologo che scimmiottava la parodia arturiana dei Python, sostituendo il nome di Re Artù con quello del rapper Raz Simone, che nei giorni scorsi si è autoproclamato lo sceriffo della Capitol Hill Autonomous Zone. L'autore del post, riporta il sito americano The Wrap, è stato bannato da Reddit in seguito a questo scherzo cinefilo.

Jeremy Piven, Cassidy Lehrman, John Cleese e Perrey Reeves nell'episodio Lose Yourself di Entourage

Monty Python e il Sacro Graal è uscito nelle sale nel 1975, ed è il primo vero lungometraggio del gruppo comico inglese, dopo il precedente E ora qualcosa di completamente diverso che in realtà conteneva versioni più curate degli sketch più famosi della serie televisiva Monty Python's Flying Circus. Considerato uno dei film comici più belli di sempre, il lungometraggio gode tuttora di un'ottima reputazione, anche se alcuni (tra cui la figlia del co-sceneggiatore e attore Eric Idle) rimasero delusi dal finale volutamente brusco e irriverente.

Recentemente, un membro del gruppo è stato al centro di una piccola polemica nel Regno Unito: John Cleese ha infatti contestato la decisione della BBC di rimuovere da uno dei suoi servizi di streaming un episodio di Fawlty Towers, di cui Cleese fu creatore e protagonista insieme all'allora moglie Connie Booth, a causa di una sequenza contenente epiteti razzisti. È stato poi chiarito che l'episodio tornerà sulla piattaforma nei prossimi giorni, accompagnato da un contenuto esplicativo, sulla falsariga di quanto accaduto di recente negli Stati Uniti con Via col vento, al momento assente nel catalogo del servizio HBO Max.