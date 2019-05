Il Trono di Spade 8, Tyrion Lannister contro Monty Python e il sacro Graal: la parodia

Come si fa a rendere migliore una scena de Il Trono di Spade 8 con Tyrion Lannister? Semplice, aggiungendo un pizzico di Monty Python. Il sito Funny or Die ha infatti eseguito un simpaticissimo mash-up tra la popolare serie HBO e l'iconico film del gruppo comico britannico Monty Python and the Holy Grail con risultati sorprendenti.

Il Trono di Spade 08x05: una foto dell'episodio

Chiaramente consigliamo a chi non ha visto l'ultimo episodio de Il trono di spade di evitare la visione del filmato che, per quanto simpatico e parodistico, mostra una scena con protagonista Tyrion Lannister. Nella clip il Folletto, terzogenito di lord Tywin Lannister, si ritrova ad essere preso in giro da John Cleese, il quale, dall'alto del castello, gli nega l'accesso mandando su tutte le furie Daenerys Targaryen. La scena presa dal film Monty Python e il Sacro Graal si confonde perfettamente con l'episodio dello show HBO e le conseguenze sono a dir poco esilaranti. Vedere per credere, ecco il video:

Il trono di spade vi aspetta la domenica sera ancora con due episodi prima del gran finale.