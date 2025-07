Il monologo della speziale: è stata ufficialmente annunciata la messa in produzione di un nuovo sequel

La saga de Il monologo della speziale prosegue con un nuovo sequel animato annunciato ufficialmente. Tratto dalle light novel di Natsu Hyūga, il racconto della brillante e sarcastica Maomao continua a conquistare il pubblico, dopo due stagioni già disponibili su Crunchyroll.

Il monologo della speziale: Maomao torna con nuovi misteri animati

Non ha intenzione di appendere al chiodo pestello e mortaio la sagace Maomao, protagonista de Il monologo della speziale, che torna a far parlare di sé con l'annuncio di un nuovo sequel animato. L'annuncio è arrivato tramite un primo video promozionale, che ha confermato ufficialmente la messa in produzione del seguito dell'adattamento tratto dalla serie di light novel firmata da Natsu Hyūga e illustrata da Tōko Shino. La notizia arriva come una boccata d'aria - o forse un nuovo aroma esotico - per i fan della giovane speziale dai capelli verdi, che da tempo ha conquistato il pubblico con la sua mente acuta e il suo spirito fuori dagli schemi.

Le prime due stagioni sono disponibili su Crunchyroll, la prima anche con doppiaggio italiano. L'universo narrativo creato da Hyūga non si esaurisce però nell'anime. Attualmente sono in corso ben due adattamenti manga. Il primo, dal titolo "Kusuriya no Hitorigoto - Maomao no Kōkyū Nazotoki Techō", è pubblicato in Giappone da Shogakukan e disegnato da Minoji Kurata. Il secondo, invece, è firmato da Itsuki Nanao e Nekokurage per Square Enix e approdato in Italia con il titolo "I Diari della speziale", edito da J-POP Manga.

Il nuovo sequel animato si inserisce perfettamente in questo ecosistema narrativo che, tra illustrazioni dettagliate e ambientazioni ispirate alla Cina imperiale, continua ad attrarre un pubblico sempre più trasversale. In attesa di scoprire cosa nascondono i nuovi misteri della corte, possiamo solo dire che Maomao, ancora una volta, è pronta a curare la noia con una pozione di intrighi ben calibrata.