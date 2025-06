Il monologo della speziale arriva... nella realtà: creato lo sciroppo medicinale di Maomao

Dal Giappone arriva un delizioso esperimento che fonde anime e alchimia: Maomao Cola, uno sciroppo artigianale ispirato a Il monologo della speziale. Realizzato con spezie e ingredienti dai poteri benefici, richiama l'essenza della protagonista e il fascino medicinale della serie. Prodotto da Chara Syrup, è un omaggio aromatizzato al lato più speziato dell'universo narrativo di Maomao.

Il monologo della speziale: la Maomao Cola arriva sul mercato

Se la vostra parte preferita di Il monologo della speziale è quell'intreccio di pozioni, veleni e medicina erboristica, allora preparatevi: arriva una bibita che sembra uscita direttamente dal laboratorio di Maomao. L'azienda giapponese Chara Syrup ha lanciato una cola artigianale da 200 ml ispirata alla protagonista della serie. Dentro, un miscuglio affascinante di ingredienti: zucchero di barbabietola, zenzero, miele di fiori, limone, cardamomo, cannella, pepe di Cayenna, ginseng, gelsomino, ibisco e perfino anice stellato. Una lista che sembra più una pagina del ricettario di un guaritore antico che la formula di una bibita moderna. Ma dopotutto, come sottolinea la descrizione ufficiale del sito: "La cola, amata da molti, fu originariamente creata come bevanda medicinale. La Maomao Cola è una tonificante cola erboristica originale che ritorna all'essenza della bevanda."

Maomao, la giovane speziale finita per caso alla corte imperiale e diventata assaggiatrice di veleni e risolutrice di misteri, non disdegnerebbe certo questa pozione frizzante. Anzi, la bevanda - pensata per essere gustata calda, con acqua o latte, oppure fredda e frizzante - sembra un omaggio liquido alla sua passione per l'alchimia naturale. E oltre al gusto, c'è anche il design: la bottiglia richiama l'estetica delle antiche medicine da farmacia, con illustrazioni ispirate alla serie e dettagli che strizzano l'occhio ai fan.

Per 2.980 yen (circa 20 dollari), è più di una semplice cola: è un pezzo da collezione che può diventare una lanterna decorativa o un contenitore per erbe aromatiche. Le prenotazioni chiudono il 23 giugno e le spedizioni inizieranno a luglio. Ma attenzione: proprio come un buon intrigo da corte, durerà solo per chi saprà cogliere il momento.