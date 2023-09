Monarch: Legacy of Monsters, il poster ufficiale della serie Apple TV+ ambientata nell'universo di Godzilla

Dopo i numerosi progetti cinematografici il MonsterVerse si amplierà sul piccolo schermo con Monarch: Legacy of Monsters, serie targata Apple TV+ e ambientata dopo gli avvenimenti di Godzilla, film del 2014 diretto da Gareth Edwards. Per alimentare l'hype dei fan è stato pubblicato in rete il primo poster ufficiale che lascia presagire nuove catastrofi e nuovi segreti da svelare.

Nel ricco cast troviamo Kurt Russell e suo figlio Wyatt, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Mari Yamamoto, Ren Watabe, Anders Holm, Joe Tippett, e Elisa Lasowski. Wyatt e Kurt Russell avranno il ruolo dell'ufficiale Lee Shaw in due diverse dimensioni temporali della storia, negli anni '50 e molti decenni dopo. Non è ancora stata diffusa una data di uscita, ma la serie dovrebbe arrivare a novembre.

Il MonsterVerse della Legendary finora ha incassato oltre due miliardi al box office, rivelandosi un successo. L'ultimo film in ordine cronologico è stato Godzilla vs. Kong, di cui è già stato confermato il sequel.

Di cosa parla Monarch

La sinossi ufficiale di Monarch: Legacy of Monsters, in precedenza indicata semplicemente come Godzilla and the Titans, è la seguente: Dopo la battaglia tra Godzilla e i Titani che ha causato danni a San Francisco e la sconvolgente nuova realtà che i mostri sono reali, la serie esplora il percorso di una famiglia per scoprire i propri segreti e ciò che li lega all'organizzazione segreta chiamata Monarch.

I primi due episodi della serie saranno diretti da Matt Shakman, regista di WandaVision e dell'attesissimo Fantastici 4.