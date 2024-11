Monarch: Legacy of Monsters 2, la prima foto dal set conferma la nuova location

Apple TV+ ha confermato l'inizio delle riprese della stagione 2 della serie Monarch: Legacy of Monsters condividendo una foto dal set.

Lo scatto anticipa inoltre quella che dovrebbe essere la location principale dove si svolgeranno gli eventi al centro della trama.

La foto dal set di Monarch 2

La serie legata al MonsterVerse ha introdotto i personaggi di Cate e Kentaro Randa, alla ricerca di informazioni sul loro padre Hiroshi, che è scomparso misteriosamente. I due giovani si ritrovano quindi a scoprire dettagli inaspettati del passato dell'uomo e a conoscere anche l'ex militare Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell nelle scene flashback).

La prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters si era conclusa con un cliffhanger e alcuni elementi che collegavano la storia con quella dei film.

La foto condivisa da Apple TV+ anticipa ora che lo show proporrà degli eventi ambientati a Skull Island, la 'casa' di King Kong.

Lo scatto mostra due jeep di Monarch e dei danni subiti da alcune strutture situate nella giungla.

Monarch: una foto dal set della stagione 2

Il ritorno dello show sugli schermi

I protagonisti della prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters sono stati Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, John Goodman, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

Tra gli interpreti della nuova stagione ci sarà inoltre la new entry Amber Midthunder, star del film Prey, che avrà la parte di Isabel, descritta come una donna di affari intelligente e potente.

Monarch: Legacy of Monsters, la spiegazione del finale: la serie collante del MonsterVerse

La serie è stata co-creata da Chris Black e Matt Fraction, coinvolti anche come produttori esecutivi e showrunner della serie. Nel team della produzione ci sono inoltre Matt Shakman, Andrew Colville e Jen Rosking. Hiro Matsuoka e Takemasa Arita sono invece produttori per conto di Toho Co., Ltd.