Monarch: Legacy of Monsters 2, Anna Sawai rivela che alcuni personaggi usciranno di scena

Anna Sawai tornerà sugli schermi come protagonista della stagione 2 di Monarch: Legacy of Monsters, di cui ha rivelato alcune anticipazioni.

Anna Sawai ha rivelato qualche anticipazione riguardante gli eventi al centro della stagione 2 di Monarch: Legacy of Monsters, la serie targata Apple TV+ legata al Monsterverse targato Legendary e che porta sugli schermi i personaggi di Toho Co come Godzilla.

L'attrice, dopo aver vinto un Screen Actors Guild Award per la sua interpretazione in Shōgun, ha risposto ad alcune domande riguardanti lo show creato da Chris Black e Matt Fraction.

Le anticipazioni su Monarch: Legacy of Monsters 2

Cercando di non rivelare troppi spoiler, la protagonista Anna Sawai ha dichiarato: "Non so se posso anticipare qualcosa a questo punto, ma posso dire che intraprenderemo un enorme percorso. Andremo in direzioni diverse, perderemo alcune persone, ne troveremo altre... Penso che sia tutto quello che posso dire, ma è davvero entusiasmante".

Anna nel primo episodio della serie

Le riprese della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters sono iniziate alla fine del mese di luglio 2024 e sembra si siano conclude da pochi giorni.

Lo show aveva debuttato sulla piattaforma di streaming di Apple TV+ nel mese di novembre 2023. Il primo capitolo della storia era composto da 10 puntate e la messa in onda si è conclusa nel gennaio 2024. I fan hanno dovuto, tuttavia, aspettare tre mesi prima di avere la conferma del ritorno con una seconda stagione grazie al via libera alla produzione data dai vertici di Apple TV+.

Il ritorno dello show

La storia si era interrotta con l'apparente morte di Lee Shaw, il personaggio interpretato da Kurt Russell nelle scene ambientate nel presente e da Wyatt Russell, figlio della star del cinema, nei flashback mostrati nel corso delle puntate.

Non è quindi particolarmente sorprendente la dichiarazione di Anna che parla della morte di alcuni personaggi, considerando che gli autori hanno riservato fin dall'inizio della narrazione numerose sorprese ai fan.