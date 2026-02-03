Monarch: Legacy of Monsters 2, nel trailer debutta lo spaventoso Titan X

Durante l'Apple TV Press Day, il cast di Monarch: Legacy of Monsters è salito sul palco per presentare il trailer ufficiale della seconda stagione, confermando il ritorno di una delle serie più seguite del "Monsterverse" targato Legendary Television.

La stagione 2, composta da 10 episodi, debutterà in tutto il mondo venerdì 27 febbraio 2026 su Apple TV. L'uscita delle puntate successive alla prima sarà poi settimanale, ogni venerdì, fino al 1° maggio 2026.

L'analisi del trailer: chi è Titan X, cuore del mistero nella nuova stagione?

Accanto al ritorno dei leggendari Godzilla e Kong, la seconda stagione introduce ufficialmente Titan X, una creatura inedita e inquietante descritta come "un cataclisma vivente".

Quando il suo enorme corpo bioluminescente rompe la superficie del mare, il mondo sembra fermarsi. Antica forza emersa dagli abissi, Titan X è il cuore del mistero della stagione, un'entità di potenza ineguagliabile capace di ispirare meraviglia e terrore in egual misura.

E il final trailer di Monarch: Legacy of Monsters 2 dà una prova tangibile della sua potenza distruttiva.

Si ritorna su Skull Island: ecco la trama e il cast della stagione 2

Nel nuovo capitolo, il destino di Monarch - e del mondo intero - è appeso a un filo. La trama riparte con conseguenze devastanti del passato che tornano a galla, portando eroi e villain a riunirsi su Skull Island, ma anche in un misterioso villaggio mai visto prima, dove un Titan mitologico emerge dalle profondità dell'oceano. I confini tra famiglia, alleanza e inimicizia si fanno sempre più labili, mentre all'orizzonte incombe un nuovo evento titanico.

Il cast principale vede il ritorno di Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett e Anders Holm.

Saranno affiancati da nuove guest star di rilievo come Takehiro Hira, Amber Midthunder, Curtiss Cook, Cliff Curtis, Dominique Tipper e Camilo Jiménez Varón.

Monarch: Legacy of Monsters, una foto della serie

Il Monsterverse continua a espandersi

L'annuncio del trailer arriva insieme a importanti novità per il futuro del Monsterverse su Apple TV. La piattaforma ha infatti confermato lo sviluppo di più serie ambientate nello stesso universo, con il primo spin-off già in lavorazione.

Si tratta di un prequel incentrato sul giovane Lee Shaw, con Wyatt Russell che riprenderà il ruolo del Colonnello Shaw, oltre a figurare come produttore esecutivo. Il progetto sarà scritto da Joby Harold, che supervisionerà l'espansione dell'intero Monsterverse televisivo grazie a un nuovo accordo globale con Legendary.