Molly's Game: la storia vera che ha ispirato il film

Molly's Game è un film del 2017 diretto da Aaron Sorkin al suo esordio alla regia, il film è tratto da una storia vera e si basa sulle memorie di Molly Bloom, la donna che si è trasformata da sciatrice di livello olimpico ad organizzatrice del club di poker più esclusivo del mondo. Anche se gran parte del film è tratto direttamente dalla vita vera della Bloom molti dettagli, a proposito di alcuni personaggi, sono stati omessi o cambiati per motivi legali.

Scritto da Aaron Sorkin, Molly's Game è stato anche il debutto alla regia dello sceneggiatore. Sorkin si è fatto un nome nel cinema biografico dopo aver scritto la sceneggiatura di film pluri-premiati come War, The Social Network, Moneyball e Steve Jobs. Il cast di Molly's Game è stellare: Jessica Chastain nel ruolo principale, Idris Elba nei panni dell'avvocato Charlie Jaffey, Kevin Costner è il padre della ragazza e Michael Cera interpreta il ruolo del Giocatore X, che in realtà sarebbe l'attore Tobey Maguire.

Molly's Game, una foto del film

Ogni singolo evento del film, almeno fin quando Molly non si trasferisce a Los Angeles, è molto vicino alla realtà: dalla prepotente insistenza di suo padre alla sua carriera sciistica seguita dall'incidente e perfino il suo inizio come cameriera, tutti questi eventi compaiono sia nel libro di memorie di Bloom che nelle interviste rilasciate dall'ex "Poker Princess".

È stata la stessa Bloom a contattare Sorkin e non il contrario. Molly's Game è una pellicola che testimonia come una stretta relazione tra lo sceneggiatore, il materiale e il soggetto siano punti chiave per la realizzazione di un buon film biografico. In un'intervista di Vice, a proposito del film, Bloom ha dichiarato: "Sorkin non si è discostato dalla verità, a differenza di molti film biografici che danno la priorità alla creatività. Alcuni personaggi del film sono stati cambiati e 'uniti' tra loro a causa di motivi legali ma il resto era tutto vero."