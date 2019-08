Modern Family, le prime foto dell'ultima stagione su Instagram: "La fine ha inizio"

Il cast di Modern Family celebra su Instagram l'inizio delle riprese dell'undicesima e ultima stagione. Prima di dire addio alla famiglia allargata Pritchett-Dunphy-Tucker, i fan hanno ancora una manciata di episodi e le riprese sono già in corso.

Il co-creatore di Modern Family Steve Levitan ha condiviso un post nostalgico su Instagram mettendo a confronto le foto del cast dieci anni fa e oggi che "la fine ha inizio".

Nel post si legge: "Dieci anni fa abbiamo scattato la prima foto fuori dal primo tavolo di lettura di #modernfamily. Oggi, la fine ha inizio."

Le due foto, entrambe scattate da Steve Levitan, mostrano i cambiamenti che hanno subito le star della serie tv dal 2009 a oggi. Sofía Vergara e Ed O'Neill si abbracciano in entrambe le foto mentre tengono vicino a sé il figlio televisivo Rico Rodriguez. Ty Burrell e Julie Bowen sono in piedi dietro il loro trio di figli tv, interpretati da Nolan Gould, Sarah Hyland e Ariel Winter. Nelle foto anche la coppia formata da Jesse Tyler Ferguson e Eric Stonestreet, che nello show adottano una bambina, interpretato, nella versione cresciuta, dalle gemelle Jaden e Ella Hiller.

Oltre a Steven Levitan, anche Tyler Ferguson e Sofia Vergara hanno postato le foto del tavolo di lettura per celebrare l'inizio della lavorazione. Eric Stonestreet è andato oltre postando un video in cui chiede ai colleghi "E' il primo giorno dell'ultima stagione, cosa provi?!"

Modern Family farà ritorno negli USA su ABC il 25 settembre. In Italia Modern Family va in onda in prima visione su Fox.