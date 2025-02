Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise penzola a testa in giù da un aereo nel nuovo spot

"Ho bisogno che vi fidiate di me, un'ultima volta". Questa è l'accorata richiesta rivolta da Tom Cruise al suo team nello spot del Super Bowl di Mission: Impossible - The Final Reckoning, che anticipa la nuova missione dell'Agente Ethan Hunt, nei cinema italiani a partire dal 21 maggio.

Lo spot non si limita a svelare le alle acrobazie folli, che sono diventate la firma della saga action. A un certo punto, Tom Cruise penzola a testa in giù da un aereo, aggrappandosi per non precipitare nel vuoto, alzando ulteriormente l'asticella dell'adrenalina. Il promo presenta il film come "l'ultima avventura di Ethan Hunt", anticipando la possibile conclusione del longevo franchise.

-"Quando metti la faccia fuori da un aereo che va a 200 km l'ora, non ricevi ossigeno"-, ha detto Cruise in un'intervista con Empire. "Quindi ho dovuto allenarmi a respirare. C'erano volte in cui svenivo, non sono riuscito a rientrare nell'abitacolo".

Il teaser include anche scene di un'irruzione in un sottomarino nucleare che si sta rapidamente allagando e inquadrature di Cruise che corre lontano da una minaccia invisibile.

"Tutto quello che eri, tutto quello che hai fatto, ti ha portato fino qui", intona Eugene Kittridge, direttore del Fondo monetario internazionale di Henry Czerny nel promo.

Per Ethan Hunt sarà davvero la fine?

In origine, Mission: Impossible - The Final Reckoning era stato concepito come seconda parte di Mission: Impossible - Dead Reckoning. Il primo trailer, lanciato lo scorso novembre, ha rivelato il titolo definitivo del film confermando il ritorno di Angela Bassett nei panni della Direttrice della CIA Erika Sloane, dopo la sua prima appaizione in Mission: Impossible - Fallout.

Il team di Ethan Hunt

Diretto ancora una volta da Christopher McQuarrie, Dead Reckoning torna a raccontare la nuova pericolosa missione di Ethan Hunt e del suo team. Dopo essere sopravvissuto a un incidente ferroviario, Ethan è alla ricerca di un potente programma di intelligenza artificiale chiamato The Entity, in grado di prevedere ogni suo passo. Se finisse nelle mani sbagliate, il programma potrebbe rivelarsi disastroso per il mondo. Il primo teaser trailer mostrava l'agente alla ricerca di The Entity in un sottomarino e appeso alle ali di un biplano.

Confermato il ritorno del cast del franchise: Simon Pegg sarà ancora Benji Dunn, Ving Rhames tornerà nei panni di Luther Strickell e Vanessa Kirby sarà Alanna Mitsopolis. Con loro ritroveremo Hayley Atwell nel ruolo di Grace, Esai Morales in quello del villain Gabriel, Shea Wigham sarà ancora Jasper Briggs, Greg Tarzan Davis sarà Degas e Pom Klementieff tornerà nel ruolo dell'assassina Paris. Tra i volti nuvi la star di Ted Lasso star Hannah Waddingham, Nick Offerman, Lucy Tulugarjuk, Katy O'Brian, Tramell Tillman e Stephen Oyoung.