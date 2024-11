Mission: Impossible 8, Tom Cruise torna nel trailer che svela il titolo e la data d'uscita

Il titolo dell'ottavo film della saga di Mission: Impossible con protagonista Tom Cruise è stato finalmente rivelato, con la diffusione in streaming da parte di Paramount Pictures del primo teaser trailer di Mission: Impossible - The Final Reckoning.

La pellicola inizialmente doveva essere la 'Parte II' di Dead Reckoning, settimo capitolo uscito nelle sale nel 2023. L'uscita è dell'ottavo film è prevista per il 23 maggio 2025. Il film era originariamente previsto per il 2022, ma è stato più volte ritardato prima dalla pandemia e successivamente dallo sciopero degli attori della SAG-AFTRA.

Cruise ha rivelato il titolo e la locandina ufficiale, insieme alla didascalia "Ogni scelta ha portato a questo".

In Dead Reckoning, Ethan Hunt si trova ad affrontare un pericoloso programma di intelligenza artificiale chiamato Entità, che sembra prevedere ogni sua mossa e potrebbe causare un disastro se cadesse nelle mani sbagliate. Dopo essere scampato a un disastroso incidente ferroviario nel finale del film, Ethan capisce che l'Entità è nascosta a bordo di un vecchio sottomarino russo, ma anche un nemico del passato di Ethan, Gabriel (Esai Morales), è sulle sue tracce.

Morales tornerà nel prossimo film, oltre a Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga, Angela Bessett e Indira Varma. Tra i nuovi arrivati nel franchise figurano Hannah Waddingham, Janet McTeer, Holt McCallany, Katy O'Brian, Nick Offerman e Tramell Tillman.

Christopher McQuarrie è di nuovo a bordo come regista e co-sceneggiatore dopo aver diretto Rogue Nation, Fallout e Dead Reckoning. In precedenza aveva collaborato con Cruise alla saga di Jack Reacher e in Top Gun: Maverick. La sceneggiatura è scritta da McQuarrie, Bruce Geller e Erik Jendresen. Cruise e McQuarrie sono i produttori. Chris Brock, David Ellison, Dana Goldberg, Tommy Gormley, Don Granger e Susan Novick sono produttori esecutivi, mentre Gina Hallas è co-produttrice.