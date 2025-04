Gli organizzatori del Festival di Cannes hanno confermato la presenza di Mission: Impossible - The Final Reckoning tra le proiezioni fuori concorso dell'edizione 2025.

Mission: Impossible - The Final Reckoning sarà presentato a Cannes 2025: la conferma è stata diramata dall'ufficio stampa del festival francese, svelando anche quando si svolgerà l'attesa anteprima alle presenze delle star.

Il cast del film, diretto da Christopher McQuarrie, guidato da Tom Cruise sfilerà sul red carpet il 14 maggio.

L'appuntamento sulla Croisette

La proiezione in programma al Grand Théâtre Lumière si svolgerà quindi ben una settimana prima del debutto nelle sale francesi dell'ultimo capitolo delle avventure di Ethan Hunt. Mission: Impossible - The Final Reckoning sarà poi distribuito nei cinema italiani il 22 maggio e in quelli americani il 23 maggio.

Una foto del cast

Tom Cruise tornerà quindi al Festival di Cannes per la terza volta dopo aver partecipato alle proiezione di Cuori ribelli, diretto da Ron Howard, nel 1992 e di Top Gun: Maverick, avvenuta nel 2022, anno in cui ha inoltre ricevuto la Palma d'oro alla carriera ed è stato protagonista di una masterclass.

L'ultimo capitolo delle avventure di Ethan Hunt

La saga di Mission: Impossible ha debuttato nel 1996 e l'ultimo capitolo della saga è stato scritto da Christopher McQuarrie ed Erik Jendresen. Tom Cruise, oltre a essere protagonista, è coinvolto anche come produttore in collaborazione con il filmmaker, Paramount Pictures e Skydance.

Alla fine del precedente capitolo della storia, Mission: Impossible - Dead Reckoning, distribuito nel 2023, Ethan sta cercando di impedire che un potente programma di intelligenza artificiale chiamato Entity provochi il caos nel mondo e cada nelle mani sbagliate.

Nel cast ci saranno inoltre Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga e Angela Bassett.

La 78esima edizione del Festival di Cannes è in programma dal 13 al 25 maggio e i film in programma saranno svelati tra pochi giorni, il 10 aprile.