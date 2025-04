Robert De Niro sarà premiato con la Palma d'oro alla Carriera al Festival di Cannes 2025

Robert De Niro riceverà la Palma d'oro alla carriera durante il Festival di Cannes 2025, evento cinematografico arrivato alla sua 78esima edizione.

L'attore verrà premiato durante la cerimonia di apertura che si svolgerà il 13 maggio e il giorno successivo sarà impegnato in una masterclass sul palco del Debussy Theater.

Il commento della star al premio

Commentando la notizia dell'importante riconoscimento, Robert De Niro ha dichiarato: "Provo sentimenti così forti per il Festival di Cannes... Soprattutto oggi che ci sono così tante cose nel mondo che ci allontanano, Cannes ci riunisce: narratori, registi, fan e amici. È come se tornassimo a casa".

Una foto di De Niro

L'attore ha presentato molti film al Festival di Cannes, di cui è stato anche presidente della giuria 14 anni fa, tra cui il recente Killers of the Flower Moon diretto da Martin Scorsese.

Il comunicato dell'evento ha ricordato che il volto della star è uno dei più conosciuti e amati dagli appassionati di cinema, diventando un vero e proprio 'mito' della settima arte grazie al suo talento e alla sua versatilità.

Un attore che ha scritto pagine importanti della storia del cinema

La carriera di De Niro, come ricordano i responsabili del festival, è legata a personaggi come gli antieroi di Brian de Palma e a quelli portati sul grande schermo da Martin Scorsese, con cui l'attore ha stretto un'amicizia che dura dal 1973, iniziata in occasione della realizzazione di Mean Streets.

Per Francis Ford Coppola è poi stato Vito Corleone da giovane nel film Il padrino - Parte seconda e negli anni successivi Robert ha recitato in opere di Bernardo Bertolucci, Roland Joffé, Quentin tarantino e altri maestri del cinema, mettendosi inoltre alla prova come regista nel 1993, con Bronx.

Negli anni 2000 la star è stata impegnata anche in progetti animati, è apparsa in sitcom come 30 Rock, e ha creato, dopo l'11 settembre, il TriBeCa Film Festival, per offrire agli abitanti di New York un appuntamento che è diventato imperdibile nel corso degli anni.