Mission: Impossible, Jeremy Renner rivela perché ha "dovuto" abbandonare il franchise

Per oltre due decenni, il franchise di Mission: Impossible ha conquistato il cuore degli appassionati e fatto faville al box-office, con numerose star che si sono unite alla saga di volta in volta al fianco di Tom Cruise. Tra queste c'è il William Brandt di Jeremy Renner, che è apparso in due film del franchise e che per un breve periodo si era pensato potesse essere il successore di Cruise nel ruolo di protagonista.

Renner non ha ripreso il suo ruolo in Mission: Impossible - Fallout e Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, ma sembra che non abbia necessariamente chiuso con il franchise. In una recente intervista con Collider, Renner ha spiegato la sua decisione di allontanarsi dalla saga e ha rivelato di essere più che disposto a tornare nel ruolo, se si presentasse l'occasione.

Jeremy Renner in un'impegnativa scena di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma

"Sì, ho dovuto lasciarlo", ha spiegato Renner. "Avrei dovuto fare di più con loro. Amo quei ragazzi. Amo Tom [Cruise] così tanto. Ci siamo divertiti molto e amo molto quel personaggio. Ma richiede che io trascorra molto tempo lontano da casa. In quel momento ho dovuto fare il padre. Non avrebbe funzionato allora... Forse ora che mia figlia è più grande potrebbe succedere. Sarei sempre pronto a tornare in Mission: Impossible per riprendere il personaggio di Brandt. È fantastico".

Nel frattempo, non finiscono i guai per le riprese di Mission: Impossible 8, dato che le riprese sono state nuovamente rimandate a causa di un incidente del tutto particolare.

Jeremy Renner tornerà nel MCU?

Un altro ruolo di Renner che i fan vorrebbero vedere di più è quello di Clint Barton/Occhio di Falco del Marvel Cinematic Universe, che non appare sullo schermo dalla serie Disney+ Hawkeye del 2021. L'attore aveva rivelato di essere assolutamente d'accordo con la possibilità di tornare nel personaggio.

Jeremy Renner dopo l'incidente: "Mi addormentavo durante le scene e dovevano trattarmi come un bambino"

"Lascio la narrazione e la storia agli sceneggiatori e tutto il resto", ha spiegato Renner. "Ma amo il personaggio e se mi chiamassero per chiedermi di farlo, sarei pronto". Qualche giorno fa era stato riportato, secondo un rumor non confermato, che i Marvel Studios sarebbero al lavoro su una seconda stagione di Hawkeye.