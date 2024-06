Mission: Impossible voleva uccidere il personaggio di Jeremy Renner, la risposta furiosa dell'attore

Jeremy Renner è apparso nel franchise di Mission: Impossible in Mission: Impossible - Protocollo fantasma del 2011 e nel sequel Mission: Impossible - Rogue Nation del 2015, ma non ha fatto ritorno nei successivi due capitoli arrivati in sala.

Durante un'intervista al podcast "Happy Sad Confused", l'attore ha rivelato che gli era stato chiesto di riprendere il personaggio dell'agente dell'IMF William Brandt nel sequel Fallout del 2018. Tuttavia, a quanto pare, l'offerta prevedeva che Renner riprendesse il ruolo per una sola settimana di riprese affinché la produzione potesse uccidere Brandt. Renner ha rifiutato.

"Ricordo che avevano cercato di portarmi all'estero per una settimana per poter uccidere il mio personaggio, e io ho detto: 'No, non potete farlo. Non mi trascinerete laggiù e ucciderete il mio personaggio', come a dire: 'Fuori di qui!'. Se volete farlo e usare il mio personaggio, dovete farlo bene".

Jeremy Renner, Paula Patton e Simon Pegg in una scena di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma

"Ricordo di aver urlato [al regista Christopher McQuarrie]", ha aggiunto Renner ridendo. "Amico, non mi farai una cosa del genere; non mi farai un torto".

Renner è disponibile a tornare

L'attore non è più tornato nel franchise di Mission: Impossible dopo Rogue Nation, anche se recentemente ha dichiarato a Collider che sarebbe disposto a riprendere i panni di Brandt.

"Avrei dovuto fare di più con loro", ha dichiarato Renner riferendosi al cast di Mission: Impossible. "Amo quei ragazzi. Voglio tanto bene a Tom. Ci siamo divertiti tantissimo e amo molto quel personaggio. Richiede molto tempo lontano da casa. Si svolge tutto a Londra. Ho dovuto fare il papà. Allora non avrebbe funzionato. Forse ora che mia figlia è più grande potrebbe succedere. Mi precipiterei subito in un Mission: Impossible per tornare come Brandt. Sarebbe fantastico".

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, un video mostra le riprese della scena del treno

Renner doveva ereditare Mission: Impossible da Tom Cruise?

Quando Renner è apparso in Protocollo Fantasma, era cominciata a circolare la voce che la Paramount lo stesse puntando per rilevare il franchise da Tom Cruise. Non era vero, ha dichiarato l'attore al podcast.

"No, è sempre stato uno show di Tom, sarebbe una decisione di Tom, se mai volesse cambiare la narrazione", ha risposto Renner. "E visto che sta maturando come attore, vuole tenere duro, sta facendo di nuovo 'Top Gun', giusto? Sta facendo un reboot, e si [appoggia] alle cose della sua vita con cui si trova a suo agio ora... quel ragazzo è una bestia e lavora più duramente di chiunque altro io conosca".