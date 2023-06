Mission: Impossible III stasera su Canale 20 Mediaset: trama cast e recensione del film del 18 giugno

Stasera 18 giugno su Canale 20 Mediaset va in onda Mission: Impossible III: cast, recensione e trama del film

Mission: Impossible III è il film che gli spettatori di Canale 20 Mediaset vedranno stasera, 18 giugno, in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola è diretta da J.J. Abram. Alex Kurtzman e Roberto Orci hanno scritto la sceneggiatura. Le musiche sono di Michael Giacchino. rama, cast, recensione e curiosità del lungometraggio.

Un bel primo piano di Tom Cruise in Mission: Impossible III

Mission: Impossible III: Trama

Ethan Hunt ha in programma di sposarsi con l'infermiera Julia, di cui si è innamorato. Si è quindi ritirato dalle azioni per fare soltanto l'istruttore, ma quando una sua allieva viene rapita dal trafficante Owen Davian è costretto a tornare in azione.

Tom Cruise durante le riprese di Mission: Impossible III

Mission: Impossible III: Curiosità

Mission: Impossible III è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 05 Maggio 2006 distribuito da Universal Pictures; la data di uscita originale è 4 Maggio 2006 in Germania. Le riprese del film si sono svolte dal 12 Luglio 2005 al 29 Novembre 2005 in Cina, Germania, Italia e Stati Uniti.

Tom Cruise (nel suo ruolo di produttore) aveva richiesto al governo tedesco il permesso di girare nella cupola di vetro del Parlamento tedesco, il Bundestag. Aveva visitato prima l'uffico dei disegnatori Foster&Partners ed era rimasto molto impressionato. La sua richiesta è stato negata, comunque, dal Presidente del Parlamento Tedesco Wolfgang Thierse. "L'edificio non è disponibile per la location di un film e rifiutiamo ogni richiesta di usarlo per usi simili" è stata la risposta del Presidente Tedesco.

Il film ha un cameo di J.J. Abrams stesso: appare brevemente come il medico che dà un'iniezione a Ethan Hunt durante una scena.

Film del franchise: Mission: Impossible, regia di Brian De Palma (1996), Mission: Impossible II, regia di John Woo (2000), Mission: Impossible III, regia di J. J. Abrams (2006), Mission: Impossible - Protocollo Fantasma, regia di Brad Bird (2011), Mission: Impossible - Rogue Nation, regia di Christopher McQuarrie (2015), Mission: Impossible - Fallout, regia di Christopher McQuarrie (2018), Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, diretto da Christopher McQuarrie (2023)

Wallpaper del film Mission: Impossible III, terzo capitolo del franchise ispirato all'omonima serie tv

Mission: Impossible III: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Mission: Impossible III.

Tom Cruise nel film Mission: Impossible III (2006)

Mission: Impossible III: Interpreti e personaggi