Mission: Impossible, le scene migliori della saga con Tom Cruise

Se c'è un segno distintivo nella saga di Mission: Impossible, quello è senza alcun dubbio l'adrenalina. Un vero e proprio filo conduttore che, fin dal 1996, data di uscita del primo memorabile capitolo diretto da Brian De Palma, ha accompagnato le missioni impossibili di Ethan Hunt alias Tom Cruise. Lo stesso Tom Cruise che, in merito all'uscita del settimo capitolo Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno, ha dichiarato di voler continuare ad interpretare l'agente Hunt fino a quando avrà "almeno 80 anni". Un auspicio che accogliamo, in quanto il franchise, ispirato all'omonima serie spionistica degli anni Sessanta, offre da sempre un ottimo intrattenimento cinematografico, tra scene action, personaggi epici e inaspettati colpi di scena.

Del resto, già il primo Mission: Impossible, pur spingendo sull'aspetto spionistico, non rinunciava all'azione. Via via, la saga è diventa sempre più grande e più roboante, offrendo al pubblico un cinema immersivo e coinvolgente. Se in Mission: Impossible 7 c'è un folle inseguimento tra le strade di Roma, non mancano scene altresì emozionanti nei capitoli precedenti, che trovate disponibili in streaming su Infinity+. Per l'occasione, abbiamo scelto quelle che per noi sono le scene più spettacolari di Mission: Impossible, dall'arrampicata a mani nude in M:I 2, fino alla corsa in moto di Ethan Hunt per le strada di Parigi in Mission: Impossible - Fallout.

1. Mission: Impossible

Probabilmente, non la scena più spettacolare, ma sicuramente quella entrata nell'immaginario collettivo. Una tensione tangibile, e una tecnologia ancora squisitamente analogica. A metà di Mission: Impossible, Ethan Hunt si cala con una corda metallica per rubare i dati dal computer della CIA. Restando in parallelo con il suolo. Non può sfiorare il pavimento, nemmeno con una goccia di sudore, o scatta l'allarme. Un topo, nelle condutture dell'aria, infastidisce Jean Reno alias Franz Krieger, che tiene la corda, ed Ethan deve ricorre ai nervi saldi per mantenere il polso della situazione. Una scena che sembra infinita, eppure dura appena quattro minuti. Un modus operandi che tornerà poi nei capitoli successivi.

2. Mission: Impossible - Fallout

Sarà un caso, ma i quattro minuti tornano anche in quello che potrebbe essere il migliore titolo della saga, Mission: Impossible - Fallout, che trovate in streaming su Infinity+. Del film, diretto da Christopher McQuarrie, abbiamo scelto una scena che è tra le migliori di tutto il franchise. Ethan Hunt sfreccia tra le strade di Parigi a bordo di una moto BMW S1000RR, lanciandosi in una sequela di assurde piroette. Dal Louvre fino all'Opéra, arrivando fino all'Arco di Trionfo, e affrontando la celebre rotatorio contromano. Il resto, è affidato alla golden hour parigina, che rende il tutto ancora più bello.

3. Mission: Impossible 2

Mission: Impossible 2 di John Woo, di scene cult ne avrebbe almeno cinquanta. Ma l'imbarazzo della scelta, alla fine, ci ha portato a scegliere quella più assurda. Ancora più assurda se pensiamo sia stata girata da Tom Cruise senza controfigura: Ethan Hunt, all'inizio, si dondola tra le rocce del Gran Canyon, scalando a mani nude una montagna. Sotto, Zap Mama canta Iko-Iko. In cima, troverà un paio di occhiali Oakley, che prima di "autodistruggersi", lo indirizzeranno verso una nuova missione impossibile: trovare l'antidoto per un virulento patogeno chiamato Chimera.

4. Mission: Impossible - Protocollo Fantasma

Brad Bird lo dice forte e chiaro nel dietro le quinte del quarto capitolo: "Questo è Mission: Impossible!". Nella nostra lista delle migliori scene della saga, di diritto entra l'arrampicata di Ethan Hunt sui vetri del grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa di Dubai, che troviamo in Mission: Impossible - Protocollo Fantasma. A seguire la sfida, Simon Pegg e Jeremy Renner, intanto che i guanti iper-tecnologici dell'agente segreto cominciano ad incepparsi. Ma ogni salita prevede una discesa, e quella di Ethan sarà tra le più pazze mai viste...

5. Mission: Impossible - Rogue Nation

Dopo essersi gettato nell'azione, lo ha detto: "Questa è la cosa più pericolosa che io abbia mai fatto". E vorremmo vedere, perché tra le migliori scene di Mission: Impossible troviamo un momento semplicemente pazzesco, a metà di Mission: Impossible - Rogue Nation diretto da Christopher McQuarrie. Parliamo della sequenza in cui Tom Cruise si aggrappa al portellone di un aereo in fase di decollo, alla velocità di ben 300 km orari. La scena, che ha fatto molto parlare di sé (girata da Cruise senza controfigure, as usual), potrebbe riassumere il concetto dietro allo show, che segue la regola della lucida follia.

6. Mission: Impossible III

Il terzo capitolo di Mission: Impossible viene ricordato per due cose: il cattivo Owen Davian, interpretato da uno strepitoso Philip Seymour Hoffman, e per... le palline da baseball lanciate come diversivo, mentre Ethan Hunt - tanto per cambiare - si getta da un grattacielo di Shangai, oscillando fino al tetto di un altro palazzo. Se gli stunman sono un optional, è entrata nella storia del franchise la frase del mitico Luther Stickell interpretato da Ving Rhames che chiude la pazza scena: "Sapevo che ce l'avrebbe fatta".